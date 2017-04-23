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تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

كتب علي نيوي
- 23 أبريل، 2017 6:15 م
20,206
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صالح جمعة يعود لقائمة الأهلي أمام طنطا

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة ضيفه طنطا غدا في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الفريق الأحمر عودة صالح جمعة مرة أخرى ، فيما استبعد وليد سليمان للإصابة.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :

حراسة المرمى : شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاف أحمد فتحي -سعد الدين سمير – محمد نجيب – علي معلول – محمد هاني – رامي ربيعة – صبري رحيل

خط الوسط حسام عاشور – حسام غالي – عبد الله السعيد – ميدو جابر -صالح جمعة – أكرم توفيق – كريم نيدفيد – أحمد حمودي

خط الهجوم : جونيور أجاي – كوليبالي -عمرو جمال

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