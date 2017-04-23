ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة

برشلونة يحسم الكلاسيكو

خطف برشلونة الإسباني فوز ثمين على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراةالجولة الـ33 بالدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كاسيميرو في الدقيقة 28، ثم أدرك ميسي التعادل في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 – 1 .

وفي الشوط الثاني، تقدم راكيتيتش بالهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 37، ثم خطف خاميس رودريجيز التعادل للريال في الدقيقة 86، ثم خطف ميسي هدف الفوز للبرسا في الدقيقة 93، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 3 – 2.

برشلونة يتقاسم الصدارة مع ريال مدريد

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده لـ75 بالتساوي مع ريال مدريد في صدارة الليجا، إلا أن ريال مدريد له مباراة مؤجلة.