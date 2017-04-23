الإصابة تمنع وليد سليمان من تدريبات الأهلي

حاوي الأهلي يغيب عن مران الأهلي بسبب الإصابة

غاب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في تدريبات الفريق، اليوم الأحد، التي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة وذلك بسبب شكواه من إصابة بكدمة تعرض لها في مران الأمس.

وسيجري وليد سليمان أشعة على قدمه اليوم لتحديد نوع إصابته والوقت اللازم للعلاج و أصبحت فرص لاعب وسط الأهلي صعبة للحاق بقائمة الفريق لمواجهة نظيره طنطا، غدا الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طنطا غدا في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.