بالفيديو .. هدف عالمي لمحمد ناجي جدو مع المقاولون في شباك سموحة

هدف عالمي لمحمد ناجي جدو مع المقاولون في شباك سموحة

يستضيف نادي سموحة نظيرة المقاولون العرب، على استاد المكس ضمن مباريات الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 7 سجل أحمد رؤوف الهدف الأول لسموحة، مستغلًا الخطأ الفادح الذي ارتكبه محمد سمير مدافع المقاولون العرب، بعدما صوب الكرة بالخطأ في أحمد تمساح، ليجد نفسه منفردًا بالحارس محمود أبوالسعود، ويمرر الكرة لرؤوف.

وبعد مرور 8 دقائق نجح محمد ناجي جدو في إدراك هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 15، بعدما تلقى تمريرة من عمر جمال ليجد نفسه منفرد بمحمد أبو جبل حارس سموحة، ليضعها من فوقه.

وفي الدقيقة 22 سجل أحمد نبيل مانجا الهدف الثاني لسموحة، بعدما ارتدت الكرة من الحارس أبو السعود بعد تصويبة أحمد تمساح.

على الجانب الآخر، يتقدم نادي بتروجيت على نظيرة طلائع الجيش بهدف مقابل لا شئ، سجله شيمليس بيكلي من ضربة رأسية، بعدما تلقى كرة عرضية من قبل محمد رمضان.