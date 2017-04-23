بالفيديو .. طفلة تغني للأهلي وتحرج مرتضى منصور

طفلة تغني للأهلي وتحرج مرتضى منصور

في مشهد طريف للغاية قامت طفلة صغيرة باحراج مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك بالنادي.

وقام الحساب الرسمي لنادي الزمالك بنشر فيديو لمرتضي منصور رئيس مجلس ادارة النادي وهو يتحدث مع طفلة صغيرة داخل النادي ويسألها عن النادي الذي تحبه وتشجعه لترد الطفلة رد احرج رئيس النادي في لقطة مضحكة.

وقالت الطفلة انها تشجع نادي عظيم ليطلب منها مرتضي منصور الغناء له لتقوم بغناء اغنية مشجعين النادي الاهلي “فريق كبير فريق عظيم اديله عمر وبرضو قليل” في اشارة الي تشجيعها النادي الاهلي ولتؤكد ان النادي العظيم هو النادي الاهلي فقط.

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