البدري يستقر على إشراك غالي في وسط الأهلي أمام طنطا

غالي يعوض السولية أمام طنطا

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بحسام غالي في التشكيل الأساسي للأهلي في مباراته المقبلة أمام طنطا.

ويواجه الأهلي ضيفه طنطا غدا في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وسيعوض غالي غياب عمرو السولية الموقوف بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة السابقة أمام أسوان.

وجاء استقرار البدري على غالي بالدفع به في المباراة نظرا لخبرته الكبيرة وأنه خير من يعوض السولية في هذه المباراة والتي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق الفوز.