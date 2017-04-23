ميدو يوضح موقفه النهائي من ضم غالي ومتعب

ميدو: أحترم تعاقد غالي ومتعب مع الأهلي ولكن!

أوضح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي داجلة موقفه النهائي بخصوص التعاقد مع ثنائي الأهلي حسام غالي وعماد متعب.

وترددت أنباء قوية في الأيام الماضية عن توصل وادي دحلة لاتفاق من أجل ضم متعب وغالي بدءاً من الموسم المقبل ليظهر ميدو ويوضح هذه الأنباء.

وقال ميدو في مداخلة إذاعية :”أبديت رغتبي في التعاقد مع غالي ومتعب قبل توقيعهما على عقد التجديد للأهلي لمدة موسم أخر”.

وأضاف “نحترم تعاقدات اللاعبين مع أنديتها ولكن في حالة حدوث أي جديد ورحل اللاعبون عن الأهلي فالباب مفتوح لهما في أي مكان أتولى القيادة الفنية فيه”.