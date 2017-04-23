الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

الزمالك يدخل في مفاوضات مع حسين السيد

يخطط نادي الزمالك للتعاقد مع حسبن السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يحظى اللاعب بثقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري هذا الموسم ، حيث فضل المدرب الاعتماد على التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.

ودخل النادي في مفاوضات مع اللاعب في الفترة السابقة ، حيث تلقى اللاعب عرضا للانتقال للنادي الأبيض عن طريق والده.

وباتت فرص رحيل اللاعب عن الأهلي نهاية الموسم كبيرة ، في ظل تصريحاته الأخيرة والتي عبر خلالها عن غضبه الكبير من تجاهل حسام البدري.