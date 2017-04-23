القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

قنوات مفتوحة لنقل الكلاسيكو

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم المواجهة القوية التي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم وذلك في كلاسيكو الأرض.

ولأهمية هذه المباراة نقدم القنوات المفتوحة التي تنقل هذه المباراة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

قناة enn الاثيوبية علي النايل سات تردد 12604 h varzish sport hd المفتوحة التي أعلنت أنها ستكون القناة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجانا، ويمكن استقطاب قناة varzish sport hd المفتوحة عبر القمر الصناعي apstar 2r وذلك على التردد 12548.