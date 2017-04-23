ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

أرسنال يخطف بطاقة العبور لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

خطف فريق أرسنال الإنجليزي بطاقة التأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي.

وحقق أرسنال فوزا ثمينا على حساب السيتي اليوم بهدفني مقابل هدف في مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ، حيث فشل كلا الفريقين في زيارة شباك الأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني، خطف السيتي هدف التقدم في الدقيقة 62 عبر مهاجمه الأرجنتيني أجويرو، ثم أدرك أرسنال التعادل في الدقيقة 71 عبر ناتشو مونريال، قبل أن يخطف أليكسيس سانشيز هف الفوز في الدقيقة 101 من الشوط الإضافي الأول، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال 2 – 1.

أرسنال يضرب موعدا ناريا مع مانشستر في نهائي كاس الاتحاد

وبتأهله للنهائي، ضرب فريق أرسنال موعداً نارياً مع تشيلسي في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه بالمس على جاره اللندني توتنهام 4-2 .

