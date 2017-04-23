بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم الأحد 23-4-2017 في كأس الاتحاد الإنجليزي

بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم الأحد

ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة القوية التي ستجمع بين أرسنال ومانشستر سيتي اليوم الأحد 23-4-2017.

ويحتضن ملعب “ويمبلي” مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأنجليزي.

مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل أرسنال هذا اللقاء بعدما نجح في تخطي عقبة لينكولن بخمسة أهداف دون مقابل ، فيما يخوض مانشستر سيتي هذه المباراة بعدما تغلب على ميدلزبره بهدفين دون مقابل.

أرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر

ويسعى كلا الفريقان لإنقاذ موسمه من الخروج خالي الوفاض حيث ابتعد كلاهما من المنافسة على لقب البريميرليج بجانب خروجهما من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل أرسنال هذه المباراة منتشيا من فوزه الأخير على ميدلزبره في الدوري الإنجليزي ، وهو نفس الأمر بالنسبة لمانشستر سيتي الذي يخوض هذا اللقاء بعد الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

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ويأمل أبناء المدرب أرسين فينجر تحقيق الفوز في مباراة اليوم ، والتأهل للمبارة النهائية لإسكات الجماهير الغاضبة والتي تطالب برحيله عن تدريب الفريق.

كما يتطلع بيب جواديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للتأهل للمباراة النهائية في ظل النتائج الغير جيدة للسيتي في أول ولاية له كمدير فني للفريق.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي

تنقل قناة بين سبورتس مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

