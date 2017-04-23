بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 23-4-2017 في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد

عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة سيكونون على موعد جديد من الندية والإثارة وذلك عندما تتوجه أنظارهم مساء اليوم لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد 23-4-2017.

ويحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” المواجهة القوية التي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني “الليجا”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساً بتوقيت السعودية.

ويخوض ريال مدريد هذا اللقاء متربعا على صدارة ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة ، بينما يدخل برشلونة هذه المباراة في المركز الثاني وبحوزته 72 نقطة.

ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

ويتطلع أبناء الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ، للاقتراب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الليجا ، خاصة وأنهم يتملكون مباراة مؤجلة مع سليتافيجو.

وتلقى الفرنسي خبرا سارا قبل هذه المباراة بتعافي الويلزي جاريث بيل من الإصابة التي لحقت به في مباراة بايرن ميونيخ ، حيث بات جاهزا لقيادة هجوم الفريق الملكي رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

يوتيوب يالا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 23-4-2017

وستشهد مباراة اليوم صراعا من نوع أخر بين رونالدو وميسي ، حيث يرغب كل منهما في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في ظل المنافسة الحامية بينهما في السنوات الأخيرة.

أما فريق برشلونة فيخوض هذا اللقا ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد المنافسة على اللقب والتمسك بالأمل خاصة وأنه في حالة الخسارة سيبتعد الريال بفارق 6 نقاط مع اقتراب المسابقة من نهايتها.

ويفتقد الفريق الكتالوني في مباراة اليوم أحد أهم لاعبيه في الفترة الأخيرة البرازبيلي نيمار دا سيلفا بداعي الإيقاف بعد تعرضه للعقوبة بالإيقاف لثلاث مباريات.

ومن المنتظر أن يدفع إنريكي في مباراة اليوم بالمهاجم باكو ألكاسير بجوار ميسي وسورايز لتعويض غياب نيمار.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنقل قناة بين سبورتس مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

