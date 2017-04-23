ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يهزم بيرنلي بثنائية نظيفة

حقق مانشستر يونايتد فوزا هاما على مضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “تيرف مور” في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم مانشستر يونايتد بالهدفين عن طريق كلا من أنتوني مارسيال في الدقيقة 21 ، وواين روني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني حاول بيرنلي العودة للمباراة لكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح ويحافظ مانشستر يونايتد على تقدمه وتنتهي المباراة بفوز الشياطين الحمر.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.