البدري يعلق على مواجهة الأهلي أمام طنطا

البدري: مواجهة طنطا هامة أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الفريق غدا أمام طنطا ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بمسابقة الدوري الممتاز مشيرا إلى أنها مهمة بالنسبة للفريق مثل كل المباريات المقبلة من أجل تحقيق الهدف بالاقتراب من حسم اللقب.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن الفريق حرص على إنهاء كل المواجهات خلال هذه المرحلة الماضية بالفوز؛ من أجل استكمال المشوار بشكل إيجابي يخدم مصلحة الأهلي في حسم الدوري، مؤكدا أنه سعيد بإشادات الجميع بالمستوى الذي يقدم فريقه.

وأوضح البدري أنه يحضِّر لمواجهة طنطا، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن الفريق ،من خلال متابعته لمبارياتهم الماضية، مشيرًا إلى أنه شاهد أكثر من مباراة لفريق طنطا؛ من أجل اكتشاف مواطن القوة والضعف للتعامل مع المباراة.

البدري: سعيد برغبة اللاعبين على تنفيذ فكر الجهاز الفني

وشدد المدير الفني للأهلي على أنه سعيد بحالة الرغبة عند كل اللاعبين وإصرارهم على تنفيذ واستيعاب فكر الجهاز الفني، كاشفًا عن ثقته في لاعبيه بتدارك حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم بإسعاد جماهيرهم.