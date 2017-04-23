عبد الحفيظ: لا نستعجل عودة حجازي للمباريات

عبد الحفيظ: البدري يرغب في منح حجازي مزيد من الوقت للتعافي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن الجهاز الفني لفريقه لا يرغب في استعجال عودة أحمد حجازي مدافع الفريق للمباريات.

وكان حجازي قد عانى من إصابة في العضلة الضامة مما أدى إلى غيابه عن المباريات السابقة للفريق في الدوري المصري.

وشدد عبد الحفيظ على أن حجازي يؤدي برنامج علاجي بدقة في الفترة الأخيرة، مشدداً على أن حالة اللاعب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي بأن اللاعب حالياً بدأ مرحلة التجهيز البدني بعد استجابته الكبيرة للعلاج الطبيعي الذي خضع له مؤخراً.

واختتم مدير الكرة بالأهلي حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الفني يرغب في منح حجازي مزيد من الوقت من أجل التعافي بصورة نهائية من الإصابة قبل العودة للمباريات.