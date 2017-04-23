وكيل متعب يوضح حقيقة طلبه فسخ التعاقد مع الأهلي

شوقي يكشف حقيقة تعاقد عماد متعب مع وادي دجلة

أوضح نادر شوقي وكيل اللاعب عماد متعب حقيقة الأنباء التي ترددت عن نية مهاجم الأهلي فسخ تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة.

وشدد شوقي في تصريحات إذاعية إلى أن ما يتردد عن رغبة متعب في فسخ التعاقد مع الاهلي يعد لا أساس له من الصحة.

كما نفى شوقي ما تردد أيضاً عن وجود مفاوضات من جانب إدارة نادي وادي دجلة من أجل التعاقد مع عماد متعب خلال الصيف المقبل.

وشدد شوقي على أنه لم يتلق أية اتصالات من جانب مسؤولي وادي دجلة في الفترة الحالية من أجل طلب التعاقد مع عماد متعب.

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن متعب وقع على عقود التجديد للأهلي على بياض، مشدداً على أنه ما كان ليفعل ذلك في حال رغبته في فسخ التعاقد.