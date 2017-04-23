البدري: هناك سبب لعدم لعب متعب مع الأهلي

البدري: الإصابة تبعد متعب عن الظهور مع الأهلي

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أن غياب عماد متعب مهاجم الفريق عن المباريات يرجع إلى الإصابة التي يعاني منها.

وشدد البدري في تصريحات تليفزيونية على أن عماد متعب يغيب عن المباريات بسبب ألام في الركبة يعاني منها في الفترة الأخيرة.

وأشار البدري إلى أن ما يتردد عن غياب متعب بسبب مشاكل مع الجهاز الفني للفريق يعد أمراً لا أساس له من الصحة.

وأكمل المدير الفني للأهلي حديثه مؤكداً على وجود من يحاول خلق شائعات حول النادي الأهلي ومستقبل لاعبيه مع الفريق.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن متعب حصل على حقنتين من أجل تخفيف الألام التي يعاني منها، مؤكداً على عدم خروج اللاعب من حساباته كما تردد.