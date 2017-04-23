جمال حمزة: أود مسح انتقالي للأهلي بـ”استيكة”

جمال حمزة: أنا نجم للزمالك وليس للأهلي

أكد جمال حمزة لاعب فريقا الزمالك والأهلي السابق على أنه يود نسيان انتقاله إلى القلعة الحمراء من قبل.

وأشار حمزة إلى أنه لو عاد به الزمن لما انتقل إلى النادي الأهلي وظل لاعباً في صفوف الزمالك، معتبراً نفسه أحد نجوم القلعة البيضاء.

وقال لاعب الزمالك السابق: ” لو عاد بي الزمن لما انتقلت إلى الأهلي وكنت سأظل لاعباً في الفريق الأبيض “.

وأكمل: ” أود أن امسح انتقالي للأهلي وتواجدي مع الفريق باستيكة “.

وأردف: ” أنا نجم للزمالك وليس للأهلي، فأنا لم أخض مباريات مع الفريق الأحمر كي أصبح واحداً من نجومه “.

واختتم: ” نجم الفريق هو من يلعب عديد المباريات معه، وأنا لم ألعب مع الأهلي ولكنني خضت الكثير من اللقاءات مع الزمالك “.