رسمياً.. برشلونة يعلن غياب نيمار عن الكلاسيكو

برشلونة: نيمار لن يتواجد معنا في الكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة عن غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق عن المباراة المقبلة أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد مساء اليوم الأحد في مباراة يغيب عنها نيمار بداعي الإيقاف بعد قرار من الاتحاد الأسباني لكرة القدم.

وحاول برشلونة خلال الساعات الماضية رفع الإيقاف عن نيمار، إلا أن الاتحاد الأسباني رفض الاستئناف الذي تقدم به الفريق الكتالوني ضد العقوبة.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي صباح اليوم عن رفض الاستئناف من جانب الاتحاد الأسباني، حيث أكد على إيقاف لاعبه البرازيلي.

وأكد الفريق الكتالوني على أن نيمار لن يظهر مع برشلونة في اللقاء، على أن يعود مجدداً خلال المواجهة المقبلة من الليجا الأسبانية.