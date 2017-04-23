الأهلي يضيف لاعباً واحداً في قائمته الأفريقية

البدري: ” سنؤجل المقاعد الثلاثة المتبقية لحين فترة الانتقالات

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن نيته إضافة لاعباً واحداً فقط في القائمة الأفريقية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وشدد البدري على أن رغبته في إضافة لاعباً واحداً تأتي من أجل الاستفادة من اللاعب وعدم فقدان أي مقاعد بالقائمة لرحيل أي لاعب.

ويمكن للأهلي إضافة أربعة لاعبين في قائمته الأفريقية لاستكمالها وخوض مباريات دوري ابطال أفريقيا في نسخته الحالية.

وقال البدري: ” هناك استقرار على إضافة لاعب واحد فقط للقائمة الأفريقية للأهلي، ولكننا لم نستقر على اسم هذا اللاعب “.

وأكمل: ” المقاعد الثلاثة الأخرى سيتم تأجيل الاستقرار عليها إلى موعد فترة الانتقالات الصيفية القادمة ومن ثم حسمها “.

واختتم: ” لم نستقر على اسماء الراحلين عن الأهلي في الانتقالات المقبلة وبالتالي فلا نرغب في فقدان أي مقعد بالقائمة، وعليه فإننا سننتظر لحين قدوم الصيف وتحديد الاسماء التي ستضاف للقائمة “.