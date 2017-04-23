البدري: بنسبة 100%.. معلول باق مع الأهلي

البدري يعلن موقفه النهائي من بقاء علي معلول

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن موقفه النهائي من بقاء اللاعب التونسي علي معلول ظهير الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية عدة قد تطرقت للحديث عن إمكانية رحيل علي معلول إلى الترجي التونسي الذي تقدم بعرضاً لضم اللاعب.

إلا أن البدري أكد في تصريحات تليفزيونية على أنه لا يرغب في رحيل علي معلول، مبدياً تمسكه ببقاء اللاعب في الفترة القادمة.

وقال البدري: ” متمسك ببقاء معلول مع الأهلي بنسبة 100% “.

وأكمل: ” معلول مع اللاعبين المهمين والاساسيين في الأهلي وبات من ركائز الفريق، إلى جانب الخبرات التي يتمتع بها كونه قائد منتخب تونس “.

واختتم: ” معلول يتطور بشكل كبير واندمج بالفعل مع بقية اللاعبين، وبالتالي فإن بقاءه معنا أصبح حتمياً “.