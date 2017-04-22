ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان

فيورنتينا يسحق إنتر ميلان

سحق فريق فيورنتينا ضيفه إنتر ميلان خمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة الجولة الـ33 ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وأنهى انتر ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم فيورنتينا بالهدف الأول عبر فيتشينو في الدقيقة 23، قبل أن يقلب الإنتر النتيجة يوتقدم بهدفين عن طريق بيرسيتش وإيكاردي في الدقيقتين 28و34.

فيورنتينا يذل إنتر بخماسية

وفي الشوط الثاني، كشر فيورنتينا عن أنيابه وأحرز أربع أهداف بتوقيع أستوري وفيتشينو وباباكار “هدفين” في الدقائق 62 و 64 و 70 و 79، قبل أن يظهر إيكاردي من جديد ويحرز الهدف الثالث والرابع للانتر في الدقيقتين 88 و 81، لينتهي اللقاء بفوز فينورنتينا 5 – 4.

وبتلك النتيجة، رفع فيورنتينا رصيده لـ55 نقطة في المركز الثامن،بينما يحتل الإنتر المركز السابع برصيد 56 .