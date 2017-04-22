هدية ثمينة للأهلي من وادي دجلة

وادي دجلة يسقط مصر المقاصة

قدم فريق وادي دجلة هدية ثمينة للنادي الأهلي، بعدما نجح في إيقاف انتصارات فريق مصر المقاصة اليوم والفوز عليه.

وحقق فريق وادي دجلة فوزا ثمينا على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ25 بالدوري الممتاز.

وادي دجلة يهزم المقاصة بهدف نظيف

ويدين دجلة بالفوز وحصد النقاط الثلاث للاعبه السنغالي إبراهيما نداي الذي خطف هدف الفوز في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، رفع فريق وادي دجلة رصيده لـ34 في المركز الثامن فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 57 في المركز الثاني ليبتعد عن الأهلي المتصدر بـ 64 نقطة بفارق 7 نقاط.

وبات الأهلي على موعد مع توسيع الفارق مع المقاصة لـ10 نقاط حال الفوز على فريق طنطا يوم الاثنين المقبل.