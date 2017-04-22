اخبار الاهلى

عرض صيني لـ”أجاي”..واللاعب يحسم قراره

كتب وليد مجدي
- 22 أبريل، 2017 9:50 م
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اجاي

أجاي مطلوب في الصين

تلقى المهاجم الدولي النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضاً مغرياً من أحد أندية الدوري الصيني لضمه في الصيف المقبل.

وعلم “أخبار الأهلي” من مصدر في الأهلي، بتقديم نادي صيني لعرض مغري للنيجيري أجاي مهاجم الأهلي خوض تجربة الاحتراف في الدوري الصيني الموسم المقبل، بعرض مالي مغري.

أجاي يرفض اللعب في الصين

ورد اللاعب النيجيري على العرض الصيني بالرفض، حيث تمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي الموسم المقبل، حيث يسعى اللاعب لمواصلة التألق مع الأحمر من أجل تحقيق حلم الاحتراف في أوروبا.

ويرفض أجاي فكرة اللعب في الصين، رغم الرواتب المالية العالية التي تدفعها الاندية الصينية حالياً، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة الاحتراف بالدوريات الأوروبية.

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