19 لاعباً في قائمة الزمالك لمباراة المصري

إيناسيو يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري

أعلن البرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة الرسمية للفارس الأبيض التس ستواجه المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك مع المصري مساء الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب برج العرب..

وضم إيناسيو 19 لاعباً في قائمة الأبيض، حيث استبعد كل من، محمد مجدي وأحمد توفيق وأسامة إبراهيم حسام باولو ومحمود جنش للإصابة ومحمود دونجا وأحمد جعفر ومحمد مسعد وعلي فتحي ومايوكا وإسلام جمال وعمر صلاح لأسباب فنية

قائمة نارية من الزمالك لمباراة المصري

وجاءت قائمة الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح

خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح وحسني فتحي وشوقي السعيد ومحمد ناصف

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وأحمد رفعت وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق شيكابالا .

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي