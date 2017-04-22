الأهلي بطلاً لكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

يد الأهلي تواصل حصد البطولات

توج فريق اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد على حساب فريق الحمامات التونسي مساء اليوم السبت.

ونجح الأهلي في الفوز بلقب البطولة الإفريقية بعد الفوز على الحمامات التونسي بنتيجة 31 – 22.

الأهلي يفوز على الحمامات التونسي بنهائي كأس الكؤوس الإفريقية

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدما على الفريق التونسي بنتيجة 15 – 6.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية للكئوس بعد الفوز على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 33/18 فى إطار نصف نهائى البطولة

واستضافت مدينة أغادير المغربية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية