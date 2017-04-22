نادي أوروبي يراقب نجم الأهلي

مدافع الاهلي يتلقى عرضاً للعودة لأوروبا من جديد

تلقى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضاً خارجياً من أجل اللعب في أوروبا الموسم المقبل من جديد.

وأكد مصدر مقرب من رامي ربيعة أن أحد الأندية الأوروبية، تراقبه من أجل التعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي.

نادي أوروبي يراقب رامي ربيعة

وينتظر مسئولو النادي الأوروبي الذي لم يتم الكشف عن اسمه عودة اللاعب للمشاكرةمن جديد أساسياً من المارد الأحمر، من أجل الوقوف على مستواه قبل تقديم العرض الرسمي للمارد الأحمر.

وكان رامي ربيعة قد غاب طوال الفترة الماضية عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة.

جدير بالذكر ان رامي ربيعة له تجربة احترافية في الدوري البرتغالي مع فريق سبورتينج لشبونة، ولكن اللاعب لم يحصل على فرصته، ليعود من جديد للقلعة الحمراء.