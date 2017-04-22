نجم الأهلي على رادار المقاولون العرب

المقاولون العرب يرغض في ضم مدافع الأهلي

دخل لاعب جديد من صفوف النادي الأهلي في قائمة اهتمامات نادي المقاولون العرب الذي ينتظر قائمة الراحلين عن الأحمر لتعزيز صفوفه.

ووجه نادي المقاولون العرب انظاره نحو التعاقد مع اللاعب محمد نجيب مدافع النادي الأهلي لتعزيز دفاعات الفريق في الموسم المقبل.

المقاولون ينتظر تحديد مصير محمد نجيب مع الأهلي

وينتظر مسئولو الذئاب تحديد مصير محمد نجيب من الاستمرار في القلعة الحمراء أو الرحيل من أجل ضمه لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن فرص محمد نجيب في البقاء في الأهلي باتت قوية بعض الشئ في ظل رغبة أحمد حجازي في الإحتراف الصيف المقبل، وكثرة إصابات رامي ربيعة.