ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام

تشيلسي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تخطي عقبة غريمه وجاره توتنهام .

وحقق تشيلسي الفوز على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق ويليان في الدقيقة 5، ثم ادرك هاري كين التعادل لتوتنهام في الدقيقة 18، قبل أن يعود ويليان ويحرز الهدف الثاني للبلوز من ضربة جزاء في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز 2 – 1 .

تشيلسي يقصي توتنهام من كأس الاتحاد

وفي الشوط الثاني، أدرك توتنهام التعادل في الدقيقة 52 عبر ديلي ألي، قبل أن يخطف البلوز الفوز بإحراز هدفين متتاليين عن طريق هازارد وماتيتش في الدقيقتين 75 و 80، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 4 – 2 .

وينتظر تشيلسي في المباراة النهائية، الفائز من المباراة الأخرى بنصف النهائي بين أرسنال ومانشستر سيتي المقررة غدا الأحد.