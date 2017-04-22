ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول

أتليتكو مدريد يواصل انتصاراته بالليجا

واصل فريق أتليتكو مدريد الإسباني انتصاراته في الليجا، بعدما انتزع فوزا صعبا على حساب نظيره اسبانيول بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ33 بالدوري.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين الأتليتكو اسبانيول، حيث فشل كلا الفريقين في زيارة شباك الأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى.

جريزمان يقود الأتليتكو للفوز على اسبانيول

وفي الشوط الثاني، خطف الأتليتكو هدف الفوز عن طريق هدافه الفرنسي المتألق أنطوان جريزمان في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة، رفع أتليتكو مدريد رصيده لـ68 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد اسبانيول عند 49 نقطة في المركز التاسع.