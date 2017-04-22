مشاهدة بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول اليوم 22-4-2017 في الدوري الإسباني

يخوض فريق أتلتيكو مدريد الأسباني اليوم مباراة قوية اليوم أمام فريق اسبانيول ضمن مباريات الجولة ال33 من الدوري الأسباني في المباراة التي تلعب علي ملعب ” أر سي دي إي ” في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة .

بث مباشر.. مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد واسبانيول 22-4-2017

ويدخل فريق أتلتيكو مدريد المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الصعود للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وإقصاء فريق ليستر سيتي الإنجليزي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1 ويلاقي فريق أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد الأسباني في الدور قبل النهائي من البطولة .

وعلي الجانب الأخر يدخل فريق اسبانيول مباراة اليوم وعينه علي تحقيق مفاجأة والفوز علي فريق اتلتيكو مدريد الذي يقدم مستويات عالية من الأداء في الآونة الأخيرة حيث فاز في المباراة الأخيرة في الدوري الأسباني أمام أوساسونا بثلاثية نظيفة وتعادل قبلها مع فريق ريال مدريد بهدف لكل فريق .

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد واسبانيول 22-4-2017

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 65 نقطة خلف فريق برشلونة صاحب المركز الثاني وفريق ريال مدريد صاحب المركز الأول بينما يأتي فريق اسبانيول في المركز التاسع برصيد 49 نقطة .

ويحتل جريزمان مهاجم ونجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني صدارة هدافي أتلتيكو برصيد 15 هدف بينما يأتي علي الجانب الأخر جيرارد مورينو في صدارة هدافي فريق اسبانيول برصيد 11 هدف .

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد واسبانيول 22-4-2017

وتقابل فريق أتلتيكو مدريد مع فريق اسبانيول في 21 مناسبة فاز خلالها فريق أتلتيكو مدريد في 10 مواجهات بينما حسم التعادل أربع مواجهات وحقق فريق اسبانيول الفوز في 7 مواجهات وتوضح الأرقام أن المنافسة تكون قوية دائماً بين الفريقين خاصة علي ملعب الاسبانيول ” أر سي دي إي ” .

ويطمح فريق أتلتيكو مدريد فيالإقتراب أكثر من برشلونة وريال مدريد ومواصلة مطاردتهم كما هيا العادة من الفريق الأسباني العنيد .

بث مباشر مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد واسبانيول 22-4-2017

ويغيب الظهير الأيمن لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، خوانفران توريس 3 أسابيع على الأقل بسبب إصابة عضلية فى الساق اليمنى، وفقا لما أظهرته الفحوصات الطبية.

وسيفتقد أتلتيكو بالتال للاعب خلال الأربع مواجهات المقبلة فى الليجا، وكذلك مباراة ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بينما ستدور الشكوك حول لحاقه بمواجهة الإياب. وخرج خوانفرن للإصابة فى الدقيقة 55 بمباراة إياب ربع نهائى دورى الأبطال أمام ليستر سيتي.

مشاهدة بث مباشر أتلتيكو مدريد واسبانيول

ولا يمتلك أتلتيكو حاليا ظهير أيمن صريح لمواجهة إسبانيول فى ملعب كورنيا البرات فى ظل إصابة الكرواتى سيمى فرساليكو الذى يعانى من قطع جزئى فى الرباط الصليبى للركبة، منذ نحو شهر تقريبا.

