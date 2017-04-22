الأهلي يستعيد قوته الضاربة في مران اليوم قبل موقعة طنطا

الاهلي يستعيد متعب ومؤمن والسولية

انتظم ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في مران الفريق الذي يقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد الفريق للمران الجماعي اليوم السبت بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس بفرمان من حسام البدري.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم عودة كل من عماد متعب ومؤمن زكريا وعمرو السولية للتدريبات الجماعية بعد أن غاب الثلاثي عن المران الأخير للفريق الذي أقيم يوم الخميس الماضي.

وكان متعب قد اشتكى خلال الفترة الماضية من إصابة في الركبة تعرض على إثرها للحقن وحصل على راحة من جانب الجهاز الفني.

في المقابل كان مؤمن زكريا قد غاب عن المران بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بسبب تواجده في السعودية لأداء مناسك العمرة.

وكان السولية قد غاب عن مران الأهلي الأخير بسبب الامتحانات الدراسية.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة هامة أمام نظيره طنطا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.