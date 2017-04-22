اخر اخبار الزمالك.. تأخير انطلاق مران اليوم وساعات لحسم موقف ستانلي

أخبار الزمالك.. درجات الحرارة تؤخر انطلاق مران الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت تدريباته الجماعية بشكل طبيعي استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

وكان البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق قد أصدر فرمان بتأخير انطلاق المران الجماعي اليوم لمدة ساعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الزمالك اليوم في الخامسة مساءً قبل أن يؤجله المدرب البرتغالي ليكون في تمام السادسة مساءً

ويخشى إيناسيو من تعرض أحد لاعبيه للإصابات أو الإرهاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خاصة وان الفريق مقبل على مباريات مهمة.

أخبار الزمالك اليوم.. إيناسيو يحسم مصير ستانلي في الفريق

من ناحية أخرى كلف مجلس إدارة نادي الزمالك الجهاز الفني بقيادة إيناسيو بحسم مصير النيجيري ستانلي مهاجم الفريق.

ولم يقنع ستانلي إدارة الزمالك حتى الآن بمستواه الفني مع الفريق إلا أن الإدارة رفضت التدخل في حسم الصفقة وتركت الأمر في يد الجهاز الفني.

وتعاقد الزمالك مع ستانلي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة من نادي وادي دجلة مقابل 900 ألف دولار ووجود بند بأحقية الشراء مقابل مليون ونصف دولار.

وينتظر مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور حسم الجهاز الفني لموقف اللاعب سواء باستمراره أو رحيله من أجل الدخول في مفاوضات مع إدارة وادي دجلة برئاسة ماجد سامي لخطف توقيع اللاعب في حالة التمسك به.

يذر أن الزمالك مقبل على مباراة هامة يوم الإثنين المقبل بملعب الجيش في برج العرب أمام نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.