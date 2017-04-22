بالفيديو .. شاهد رد فعل كوميدي من مارك هيوز بعد ضياع فرصه هدف

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يلاقي فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني الدولي رمضان صبحي، اليوم السبت، نظيره فريق سوانزي سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ليبرتي الدولي في مدينة سوانزي سيتي.

يلاقي فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني الدولي رمضان صبحي، اليوم السبت، نظيره فريق سوانزي سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ليبرتي الدولي في مدينة سوانزي سيتي.

ويحتل ستوك سيتى المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، بينما يحتل سوانزي سيتي المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة فى جدول ترتيب المسابقة ويصارع علي مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز .