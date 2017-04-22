مفاجأة.. متعب وغالي يفكران في الاعتزال بنهاية الموسم

قائدا الأهلي يدرسان الاكتفاء بمسيرتهما

فجر مصدر مقرب من الثنائي عماد متعب مهاجم الأهلي وحسام غالي قائد ولاعب وسط الفريق مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكد المصدر أن الثنائي يدرسان حاليًا مستقبلهما خلال الفترة المقبلة مع المارد الأحمر.

ويعاني متعب من حالة تهميش كبيرة خلال الفترة الماضية وعدم مشاركته في المباريات الرسمية للفريق بشكل منتظم الأمر الذي أقحمه في خلافات كبيرة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري.

في المقابل بدأ حسام غالي يخرج من الحسابات الفنية للأهلي خلال الفترة الأخيرة حيث بدأ الاعتماد على عمرو السولية بدلًا منه الأمر الذي لم يعجب اللاعب.

وأوضح المصدر أن الثنائي يفكران بجدية في اختتام مشوارهما مع الأهلي والساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجاري واعتزال كرة القدم.

وأضاف المصدر أن الثنائي يفضل حاليًا اختتام مشوارهما مع الأهلي وعدم ارتداء قميص أي فريق آخر والحفاظ على شعبيتهما داخل القلعة الحمراء.

وكان الثنائي قد قاما بتجديد عقدهما مع الأهلي خلال الأيام الماضية لمدة عام واحد فقط إلا أن الأمور تلوح إلى عدم الاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة الأمر الذي جعلهما يفكران في إنهاء مشوارهما.