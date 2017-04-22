أخبار الأهلي اليوم.. البدري يزف بشرى سارة لنجم الأهلي

ميدو جابر في قائمة الأهلي الإفريقية

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل نهائي على قيد ميدو جابر صانع ألعاب الفريق في القائمة الإفريقية.

ويحق للاهلي قيد 4 لاعبين في القائمة الإفريقية في الأول من شهر مايو وذلك وفقا للنظام الجديد للبطولة ، حيث ستجرى قرعة دور المجموعات في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ويقدم اللاعب مستويات مميزة مع الأهلي في الفترة الأخيرة حيث نجح في إقناع الجهاز الفني بقيده في القائمة الإفريقية للفريق الذي يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وكان ميدو جابر قد نجح في إحراز الهدف الأول للأهلي في المباراة السابقة أمام أسوان ، كما أنه تمكن من حجز مكان أساسي في تشكيل المارد الأحمر وبدء البدري في الاعتماد عليه مؤخرا.