منتخب مصر

كوبر يستقر على عدم ضم أمير عادل لمواجهة تونس

كتب ihfbib
- 22 أبريل، 2017 11:38 ص
20,206
أمير

كوبر يستقر على عدم ضم أمير عادل لمعسكر منتخب مصر المقبل

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على عدم ضم صانع الألعاب أمير عادل لاعب فيبورج الدنماركي في المباراة المقبلة أمام تونس.

وينتظم منتخب مصر في معسكر مغلق نهاية شهر مايو المقبل وذلك استعدادا لمواجهة تونس في يونيو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون

وكان عادل قد شارك في مباراة مصر الودية الشهر الماضي أمام توجو والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وأكد مصدر مقرب بالجهاز الفني لمنتخب مصر على أن المدرب الأرجنتيني استقر على عدم استدعاء اللاعب لمباراة تونس المقبلة ، موضحا بأنه لاعب جيد ولكنه كان قلق في المباراة الأولى التي شارك فيها مع المنتخب ، كما أن مباراة تونس لا تحتمل المجازفة.

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