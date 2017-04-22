خبر سار لريال مدريد قبل الكلاسيكو

ماركا تعلن جاهزية جاريث بيل للكلاسيكو

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خبرا سارا قبل مواجهة برشلونة غدا في كلاسيكو الكرة الأرضية وذلك لتعافي الجناح الويلزي من الإصابة وتأكد جاهزيته للمباراة.

وكان بيل قد غاب عن مباراتي فريقه السابقة أمام سبورتينج خيخون في الليجا ، وبايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، بداعي الإصابة في عضلات القدم والتي تعرض لها خلال مواجهة البايرن في مباراة الذهاب.

وكشفت صحيفة “الماركا” الإسبانية والقريبة من ريال مدريد بأن اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة في هذه المباراة بعد التعافي تماما من الإصابة وأنه سيعزز هجوم الفريق الملكي في خط المقدمة.

ويستقبل ريال مدريد غريمه برشلونة غدا في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” والتي يسعى خلالها كل فريق في تحقيق الفوز.