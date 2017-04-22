مورينيو يوافق على انتقال دي خيا إلى ريال مدريد بشرط.!

مورينيو يحدد شرطه للاستغناء عن دي خيا لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أبدى موافقته على رحيل الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط واحد فقط.

ويرغب المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان في تدعيم حراسة مرماه بدي خيا بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الحارس الكوستاريكي نافاس هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية فإن مورينيو أبدى موافقته على انتقال دي خيا إلى ريال مدريد بشرط الحصول على خدمات ثنائي الفريق الملكي رفائيل فاران وألفارو موراتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يمني النفس بضم هذا الثنائي لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل.