فيديو.. رمضان صبحي يشارك في هزيمة ستوك سيتي أمام سوانزي

ستوك سيتي يخسر من سوانزي بهدفين

عاد فريق ستوك سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي لاعب وسط المنتخب الوطني الأول مرة أخرى لنغمة الهزائم ونزيف النقاط.

وتلقى ستوك سيتي اليوم السبت خسارة قاسية أمام نظيره سوانزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

وافتتح فريق سوانزي التسجيل في الدقيقة 10 من عمر المباراة سجله فيرناندو لورينتي.

وفي الشوط الثاني تمكن سوزانزي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق توماس كارول.

وشهدت المباراة مشاركة رمضان صبحي في نهاية الشوط الثاني كبديل.

بهذه النتيجة رفع سوانزي رصيده للنقطة 31 في المركز الثامن عشر بينما تجمد رصيد ستوك عند النقطة 39 في المركز الحادي عشر.