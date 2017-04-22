بث مباشر مشاهدة مباراة ستوك سيتي وسوانزي اليوم السبت 22-4-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة سوانزي سيتي وستوك سيتي اليوم 22-4-2017

يسعى ستوك سيتي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي وذلك عندما يحل ضيفا على سوانزي سيتي اليوم السبت 22-4-2017.

ويحتضن ستاد “ليبرتي” مواجهة سوانزي سيتي وستوك سيتي في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج.

مشاهدة مباراة سوانزي سيتي وستوك سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سوانزي سيتي وستوك سيتي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الحامسة مساءً بتوقيت السغودية.

ويدخل ستوك سيتي هذه المباراة محتلا المركز الحادي عشر على سلم ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة ، بينما يدخل سوانزي سيتي هذا اللقاء في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.

سوانزي سيتي وستوك سيتي بث مباشر

ويتطلع أبناء المدرب الإنجليزي مارك هيوز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ، من أحل حصد ثلاث نقاط هامة للتقدم خطوة على سلم التريبت.

ويأمل لاعبو ستوك سيتي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز في المباراة السابقة على ضيفه هال سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يوتيوب يلا شوت مباراة سوانزي سيتي وستوك سيتي

ويعول هيوز في مبارياته الأخيرة على مهاجم الإنجليزي المخضرم بيتر كرواتش ، بجانب السويسري شاكيري ، وأرناتوفيتش.

بينما يسعى سوانزي سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم هو الأخر للابتعاد عن مناطق الخطورة حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر.

ويأمل سوانزي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والتي ستبعد الفريق عن مناقط الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة سوانزي سيتي وستوك سيتي

تنقل قناة بين سبورتس مباراة سوانزي سيتي وستوك سيتي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الحامسة مساءً بتوقيت السعودية.

