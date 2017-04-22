صدمة أخرى لنجم الأهلي من كوبر

كوبر يرفض حسام عاشور مجددا

وجه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ضربة قوية لأحلام حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برفضه ضمه لصفوف الفراعنة في الفترة المقبلة.

ويرفض المدرب الأرجنتيني تواجد لاعب الأهلي ، لوجهة نظر فنية ،حيث يرى بأن طريقة عاشور لا تتناسب مع خطته.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب بمصر بأن أحد أعضاؤه عرض على كوبر استدعاء عاشور لمعسكر المتتخب المقبل والاستفادة من خبراته ، وذلك بعد تراجع مستوى طارق حامد لاعب الزمالك في الفترة الأخيرة إلا أن المدرب الأرجنتيني رفض لأسباب فنية.

وأضاق المصدر بأن كوبر أكد على أنه يسعى للحفاظ على قوام الفريق ولا يريد إدخال عناصر جديدة في الفترة المقبلة.