بالفيديو.. مرتضى منصور يواصل قذائفه نحو اتحاد الكرة

مرتضى منصور: عاوز راجل من اتحاد الكرة يرد ويوم الأحد بلاغ للنائب العام

واصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الهجوم على اتحاد الكرة المصري بعد البيان الذي أصدره أمس للرد على تداعيات وهجوم رئيس النادي.

واشتدت الأزمة في الأيام الأخيرة بين رئيس نادي الزمالك والجبلاية بسبب رفضهم تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة ، ورفض الزمالك هو الأخر الذهاب لملعب المباراة الأحد الماضي مما جعل لجنة المسابقات تعتمد فوز الفريق الفيومي 2-0.

وقال منصور في مداخلة هاتفية ببرنامج “اللعبة الحلوة” والذي يذاع عبر فضائية “إل تي سي” :”؟ أنا عاوز راجل يرد، مش ورق، هل اجتمع اتحاد الكرة لاصدار بيان؟ هذا تزوير أخر”.

وأضاف “يوم الأحد سأتوجه للنائب العام بالتربح واستغلال النفوذ ، و سيتم منع قنوات دي ام سي واون سبورت من نقل مباريات الزمالك القادمة”.