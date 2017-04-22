كوبر يفكر في ضم نجم الأهلي لصفوف منتخب مصر

كوبر يفكر في ضم عمرو السولية

يفكر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في ضم عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صفوف الفراعنة في الفترة المقبلة.

ويقدم السولية مستويات مميزة مع الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية ، حيث أصبح اللاعب ركيزة أساسية في وسط الأهلي بجوار حسام عاشور.

وكشف مصدر مقرب من المدرب الأرجنتيني بأنه يفكر جيدا في ضم اللاعب في حالة الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي للأهلي.

وأضاف المصدر بأن السوليو سيكون لاعب الوسط الرابع في صفوف المنتخب بجانب محمد النني وطارق حامد وسام مرسي.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر معسكر مغلق في شهر مايو المقبل في إطار التحضير لمواجهة تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.