الزمالك يوضح موقفه النهائي من شراء ستانلي

زادة: إيناسيو هو من سيحدد مصير ستانلي مع الفريق

أوضح هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الموقف النهائي من شراء النيجيري ستانلي أوهاويتشي لاعب وادي دجلة والمعار هذا الموسم للفريق الأبيض.

وانتقل ستانلي مطلع هذا الموسم إلى الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ، مع أحقيقة الشراء.

وقال زادة في تصريحات إعلامية بأن المدرب البرتغالي أجوستو إيناسيو هو الذي سيحدد إذا كان بحاجة إلى ستانلي أم لا.

وأضاف زادة بأن ستانلي لاعب مميزوأي مدير فني يتمنى تاجده في فريقه ، لكننا لن نتدخل في اختيار المدير الفني البرتغالي.