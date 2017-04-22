الشيخ: رفضت عروضا خليجية من أجل العودة للأهلي

الشيخ: العودة للأهلي أفضل من الاحتراف الخليجي

أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار هذا الموسم لصفوف مصر المقاصة على أنه تلقى العديد من العروض للاحتراف في الخليج ولكنه رفضها جميعا.

وتألق الشيخ بشكل لافت هذا الموسم ، حيث أصبح اللاعب هداف الدوري الممتاز برصيد 14 هدف.

ولم يحظى الشيخ بثقة الجهاز الفني السابق للأهلي بقيادة الهولندي مارتن يول ، وفشل في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق ، وهو ما جعله يقرر الرحيل للمقاصة هذا الموسم.

وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية بأنه تلقيت العديد من الاحتراف في الدول الخليجية ولكني فضلت العودة للأهلي.

وأضاف بأنه عندما سافر إلى الإمارات واحترف هناك قبل ذلك لم يتأقلم وهو ما تسبب في عدم ظهوره بشكل مميز.