جيجز يتحدث عن صلاح والنني ورمضان صبحي

جيجز: صلاح لاعب جيد ورمضان يجب أن يلعب والنني يحتاج للمشاركة

تحدث أسطورة كرة القدم الويلزية السابق ومانشستر يونايتد رايان جيجيز عن المحترفين المصريين الثلاثة محمد صلاح لاعب روما الإيطالي ومحمد النني ورمضان صبحي لاعبا أرسنال وستوك سيتي الإنجليزيين.

وقال جيجز في تصريحات تلفزيونية ” يجب على اللاعب المصري أن يجتهد للحصول على فرصة احتراف ولكني متعحب من فشل صلاح مع تشيلسي مشيرا إلى أنه لاعب جيد ورائع وتألق مع فيورينتينا وروما على الرغم من الطريقة الدفاعية المسيطرة في الدوري الإيطالي”.

وأضاف “رمضان صبحي لاعب جيد ومن المفترض أن يلعب مباراة كل أسبوعين والنني يحتاج للمشاركة باستمرار مع أرسنال”.