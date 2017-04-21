قبل الكلاسيكو.. ماذا قدم رونالدو وميسي هذا الموسم في الليجا؟

ميسي يتفوق على رونالدو قبل الكلاسيكو

48 ساعة تفصلنا عن أقوى مباريات العالم “الكلاسيكو” الذي سيجمع بين ريال مدريد وغريمه اللدود برشلونة في المباراة التي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ستكون هذه المباراة مفترق طرق بالنسبة لكلا الفريقا ، فلو تمكن الريال من تحقيق الفوز فسيقترب بنسبة لا تقل عن 90% من التتويج بلقب الليجا ، أما في حالة فوز برشلونة فستشعل المنافسة مرة أخرة ويرتقي برشلونة للصدارة بفارق الأهداف ، لكن يبقى للريال مباراة مؤجلة أمام سيلتافيجو.

و لأجل هذا الكلاسيكو نقدم مقارنة بين أفضل لاعبان في كلا الفريقان وما قدماه هذا الموسم في الليجا :

كريستيانو رونالدو :

لعب 24 مباراة بمعدل 2200 دقيقة

سجل 19 هداف

صنع 6 أهداف

هدف كل 110.5 دقيقة

19% دقة التمرير

45% نسبة التسديد

ليونيل ميسي :

لعب 28 مباراة بمعدل 2319 دقيقة

سجل29 هدف

صنع 8 أهداف

هدف كل 80 دقيقة

80% دقة التمرير

56% نسبة التسديد.