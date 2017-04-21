شرف الدين: كهربا يرغب في البقاء داخل اتحاد جدة

شرف الدين: كهربا يرغب في البقاء بالنادي

أكد عبد الله شرف الدين رئيس لجنة التعاقدات بنادي اتحاد جدة السعودي على أن المصري محمود عبد المنعم “كهربا” يرغب في البقاء داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم أخر.

وكان كهربا قد انتقل لنادي اتحاد جدة مطلع الموسم الحالي ، على سبيل الإعارة قادما من الزمالك.

وفي تصريح لشرف الدين عقب فوز الاتحاد على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف قال “كهربا يرغب في البقاء داخل النادي لمدة موسم أخر ، لقد تحدثت معه وأكد لي ذلك”.

وأضاف “من الممكن أن لا تتاح لنا فرصة بقاءه مثله مثل فيلانويفا والأنصاري والمدرب سييرا ، ولكننا نحاول ونسعى جاهدين لإبقائهم في النادي”.