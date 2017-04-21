بالفيديو.. كهربا يسجل في رباعية الاتحاد بمرمى الاتفاق

كهربا يقود الاتحاد للفوز على الاتفاق برباعية

حقق الاتحاد فوزا كبيرا على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “الأمير محمد بن فهد” ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري جميل السعودي للمحترفين.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الاتحاد بهدف نظيف عن طريق كارلوس فيلانويفا.

وفي الشوط الثاني نجح المصري محمود عبد المنعم “كهربا” في إضافة الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 61 ، وعزز محمد قاسم من تقدم الاتحاد محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 71 ، وأضاف أحمد العكايشي الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 85 ، ليسجل بعده هزاع إبراهيم الهزاع هدف حفظ ماء الوجه للاتفاق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز رفع الاتح رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني ، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز الثامن.